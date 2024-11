Calvarese: «Rigore all’Inter discutibile. Il motivo!» Poi spiega il mani

Gianpaolo Calvarese si è espresso sul contatto da rigore in Inter-Napoli tra Anguissa e Dumfries in area di rigore, fischiato da Maurizio Mariani. Secondo l’ex arbitro, il contatto di gioco non sembra essere irregolare.

RIGORE DUBBIO – Sui taccuini di Tuttosport, l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha analizzato così il rigore concesso all’Inter e poi fallito da Calhanoglu nella sfida al Napoli: «L’arbitro di Aprilia conduce bene la gara, fino al rigore discutibile concesso all’Inter nel secondo tempo. Quello tra Anguissa e Dumfries sembra infatti più un normale contatto di gioco. L’azzurro cerca di proteggere il pallone, anzi è quasi in vantaggio sul pallone, che sfila, mentre Dumfries entra in velocità e si genera un impatto con l’avversario».

Oltre al rigore Inter, Calvarese analizza pure un altro episodio

MANI – C’è anche l’episodio del mani di Olivera, analizzati così da Calvarese: «A inizio secondo tempo c’era stato un altro episodio nell’area nerazzurra. Olivera contende un pallone a Lautaro e su un rimpallo tocca probabilmente il pallone con il braccio: ma l’arto è in posizione naturale, se l’impatto c’è non è assolutamente punibile. Poco dopo, lo stesso Lautaro finisce a terra dopo una lievissima spinta di Buongiorno, ma è giusto anche qui lasciar proseguire. Corretto infine non intervenire per il tocco di braccio di Rrahmani: è in marcatura su Thuram, il pallone gli finisce sul braccio dopo una doppia carambola, tocco non punibile».

GESTIONE DISCIPLINARE – Sulla gestione dei cartellini, Calvarese conferma: «Mariani appare sicuro nella gestione disciplinare: tiene alta la soglia delle ammonizioni (soprattutto nel primo tempo, perdonando due gialli), da arbitro di esperienza qual è. Giusti nel secondo tempo i gialli per Inzaghi e per Dumfries».

