Calvarese: «Rosso per Inigo Martinez? No, manca possesso per l’Inter»

Gianpaolo Calvarese ha espresso il suo giudizio sull’episodio del possibile rosso a Inigo Martinez, per fallo di mano a ridosso dell’area di rigore, in Barcellona-Inter.

IL RAGIONAMENTO – Gianpaolo Calvarese ha effettuato a Prime Video la sua moviola di Barcellona-Inter, con un’attenzione principale all’episodio del tocco di mano di Inigo Martinez: «Il calciatore del Barcellona è in marcatura, ma il braccio è largo. Io credo che il VAR non sia intervenuto perché mancava il possesso a favore dell’Inter. Per cui, in caso di fallo, si sarebbe dovuto estrarre il giallo. Solo in caso contrario, cioè di possesso dell’Inter, ci sarebbe stato il rosso».