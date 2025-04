Calvarese sicuro: «Ndicka-Bisseck? Trattenuta con 2 braccia, era rigore!»

Calvarese giudica da rigore la trattenuta di Evan Ndicka su Bisseck al 90′ di Inter-Roma. Ma né Fabbri né VAR hanno visto.

GESTIONE DELLA PARTITA – L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese commenta così la partita di Micheal Fabbri in Inter-Roma: «Fabbri arbitra bene per lunghi tratti Inter-Roma, una gara in equilibrio per 90 minuti, salvo poi cadere nel finale in occasione di un episodio molto contestato. Inizia sin da subito a fischiare e ammonire e questa scelta lo ripaga: il direttore di gara ravennate chiude infatti il match con 20 falli e 3 gialli. Due i cartellini estratti nel primo tempo. Pronti via, subito un’ammonizione (corretta) per Mancini dopo un contatto con Lautaro: è vero che il capitano nerazzurro si lascia andare, ma il difensore lo cintura con due braccia. Allo stesso modo corretto anche ammonire lo stesso numero 10 dell’Inter, che con un gesto di stizza spinge all’altezza della nuca Mancini. Sempre nel primo tempo, poi, è corretta la scelta di annullare il gol del momentaneo vantaggio dei nerazzurri».

RIGORE – Se Open VAR e AIA hanno taciuto, Calvarese condivide invece il giudizio di Marelli e Bergonzi: «Nel finale proteste dell’Inter per un possibile calcio di rigore su un contatto tra Ndicka e Bisseck. Un episodio al limite: se guardiamo l’ultima parte dell’azione il tedesco si lascia cadere, ma se si analizza l’azione nella sua interezza il corpo a corpo si trasforma in una trattenuta fallosa. Ndicka (inizialmente dando le spalle al pallone) trattiene con due braccia l’avversario, che è bravo a mettersi davanti e andare in vantaggio. La decisione più corretta sarebbe stata quella di concedere il penalty».