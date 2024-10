Calvarese su Marcenaro in Inter-Torino: «Rosso inevitabile! 2 casi»

L’ex e oggi moviolista Paolo Calvarese ha commentato l’arbitraggio di Marcenaro in Inter-Torino. Analisi sull’espulsione a Maripan e su altri due episodi.

INEVITABILE – Sulle colonne di Tuttosport, Paolo Calvarese commenta in questo modo la prestazione di Marcenaro in Inter-Torino: «Quarta presenza stagionale in Serie A per Matteo Marcenaro, arbitro genovese ormai instradato verso la promozione a internazionale. In generale la soglia del fallo adottata dal direttore di gara è molto alta. Marcenaro fischia poco (alla fine saranno 15 falli), con equilibrio, e concedendo anche qualche bel vantaggio. L’episodio clou si verifica al ventesimo minuto del primo tempo: il cartellino rosso a Guillermo Maripan. Giusta l’espulsione per fallo grave di gioco: brutto il salto che fa il difensore ex Monaco quando, provando comunque a intervenire sul pallone, colpisce Marcus Thuram col piede a martello. La caviglia del francese si piega in maniera pericolosa. Giusto dunque anche l’intervento del Var, che richiama l’arbitro Marcenaro all’Ofr dopo il giallo iniziale (e il vantaggio concesso)».

Per Marcenaro in Inter-Torino poi altri due episodi

RIGORE – Poi Calvarese continua sulla gara di Marcenaro: «Silent check a metà secondo tempo per un intervento di Bastoni ai danni di Zapata; l’interista inciampa in area e fa cadere il colombiano, per l’arbitro non è rigore. Corretto il penalty concesso ai granata dal campo nel finale: Masina è più lesto ad arrivare sul pallone, Calhanoglu trova solo lo scarpino. Nonostante la poca esperienza e la giovane età, Marcenaro riesce a rapportarsi bene coi calciatori e a farsi accettare in quasi tutte le situazioni».