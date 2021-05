Calvarese arbitro di Juventus-Inter: torna dopo il folle rigore in Coppa Italia

Calvarese sarà l’arbitro di Juventus-Inter, partita della trentasettesima giornata di Serie A 2020-2021 in programma alle ore 18. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Teramo, ufficializzato nella designazione arbitrale di ieri per il match dell’Allianz Stadium.



I PRECEDENTI – Juventus-Inter sarà la diciottesima partita per Gianpaolo Calvarese come arbitro dei nerazzurri. Curiosità: il suo debutto assoluto in Serie A è avvenuto proprio con l’Inter e nella penultima giornata di campionato, come oggi, coi nerazzurri già Campioni d’Italia. Era il 24 maggio 2009, con una sconfitta per 2-1 al Sant’Elia contro il Cagliari, otto giorni dopo la festa per il primo scudetto di José Mourinho. Il bilancio generale vede dieci vittorie, due pareggi e cinque sconfitte.

RIECCO LA COMBO DI INTER-JUVENTUS – Particolare che Nicola Rizzoli, il designatore, abbia scelto Calvarese come arbitro di oggi. Perché? C’era lui, così come Massimiliano Irrati al VAR (lo sarà pure oggi), nella contestata partita di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia dello scorso 2 febbraio al Meazza. Fu l’ultima sconfitta in generale per l’Inter, complice anche un rigore a dir poco generoso concesso al monitor. Nella circostanza segnalato un fallo di Ashley Young a Juan Guillermo Cuadrado, nonostante la caduta del colombiano non fosse certo coerente con la trattenuta. Eppure si era andati a review al VAR, in un episodio sul quale i forti dubbi sulla legittimità a livello di protocollo restano. Se non altro in tutto questo c’è un lato positivo: l’Inter è già Campione d’Italia, le lamentele si riducono quasi allo zero.