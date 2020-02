Calvarese arbitro di Inter-Napoli: due precedenti (più uno) in stagione

Gianpaolo Calvarese sarà l’arbitro di Inter-Napoli, partita di andata delle semifinali di Coppa Italia 2019-2020 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Teramo, ufficializzato nella designazione arbitrale di ieri per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Napoli sarà la quindicesima partita per Gianpaolo Calvarese come arbitro dei nerazzurri. La prima è stata anche il suo esordio in Serie A, nella penultima giornata della stagione 2008-2009 con una sconfitta per 2-1 al Sant’Elia contro il Cagliari. Partita del tutto ininfluente, perché la squadra allenata da José Mourinho aveva già conquistato aritmeticamente il campionato da otto giorni. Il bilancio complessivo vede nove vittorie, due pareggio e tre sconfitte, che sono state le prime sfide da lui dirette (le successive il 10 marzo 2013, 0-1 contro il Bologna, e il 9 gennaio 2014 nell’unico precedente in Coppa Italia prima di oggi, 1-0 contro l’Udinese).

TRE PIÙ UNO – Per Calvarese Inter-Napoli è la terza stagionale da arbitro principale coi nerazzurri, ma curiosamente era al VAR anche nell’incrocio di campionato. Nella circostanza, il 6 gennaio, un errore piuttosto grave (non influente sul risultato, vista la vittoria per 1-3): nel recupero lui e Daniele Doveri hanno ignorato un clamoroso rigore su Lautaro Martinez, per fallo di Giovanni Di Lorenzo a porta vuota che gli sarebbe dovuto costare pure il rosso. Ha diretto la vittoria per 1-3 sulla Sampdoria il 28 settembre, espulso Alexis Sanchez per doppia ammonizione col secondo giallo (giusto) per simulazione. Discussioni pure nel pareggio per 0-0 con la Roma del 6 dicembre, per un tocco di mano di Leonardo Spinazzola giudicato non da rigore.