Calhanoglu torna a titolare! Le ultime sul centrocampo dell’Inter prima dell’Empoli – Sky

Calhanoglu è tornato a disposizione di Simone Inzaghi dopo l’infortunio e secondo Sky Sport è pronto a riprendersi la maglia da titolare. Da capire se con o senza Marcelo Brozovic, impiegato nelle ultime due partite con il Benfica.

A CENTROCAMPO – Hakan Calhanoglu è tornato dopo l’infortunio ed è pronto a tornare a giocare titolare contro l’Empoli. Da capire con chi e soprattutto al posto di chi, tenendo in considerazione che contro il Benfica andata e ritorno Simone Inzaghi ha scelto Marcelo Brozovic, mentre contro Salernitana e Monza il preferito è stato Kristjan Asllani. Stando alle ultime di formazione in vista della sfida in casa dell’Empoli, Calhanoglu dovrebbe tornare in cabina di regia prendendo il posto del croato, ma non è da escludere un possibile turno di riposo per Mkhitaryan. In quel caso il turco prenderà il suo posto, con la conferma di Brozovic davanti la difesa.