Calhanoglu titolare contro il Napoli, ma in che versione giocherà? – TS

Calhanoglu in Inter-Napoli giocherà titolare, l’edizione odierna di TuttoSport si interroga su quale versione del turco vedremo oggi: maxi o mini?

OGGI TITOLARE – Calhanoglu è stato voluto fortemente da Simone Inzaghi questa estate per sostituire Christian Eriksen e finora all’Inter ha alternato buone prestazioni ad altre negative. Prima della sosta, però, proprio contro il suo ex Milan, è stato fra i migliori dell’Inter, e chissà cosa sarebbe successo se avesse calciato anche il secondo rigore, dopo essersi procurato (e segnato) il primo. In Inter-Napoli sarà schierato titolare con Arturo Vidal, eventualmente, pronto a subentrare a partita in corso. Ma il quotidiano di Torino si chiede: quale versione del turco giocherà oggi, maxi o mini? Analizzando il suo campionato, se si esclude la partita contro l’Atalanta, Inzaghi e i tifosi possono vedere il bicchiere mezzo pieno pensando che le migliori gare della stagione Calhanoglu le abbia giocate proprio contro le migliori del campionato.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini