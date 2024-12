Calhanoglu fa paura! Thuram devastante. Carlos Augusto cresce: le pagelle dell’Inter – CdS

L’Inter vince anche l’ultima partita a San Siro per quanto riguarda il 2024, 2-0 contro il Como che permette ai nerazzurri di mantenere il terzo posto in classifica a quota 37 punti. Nerazzurri un po’ ingolfati nel primo tempo, si riprendono nei secondi quarantacinque minuti. Calhanoglu sale in cattedra, mentre Thuram si dimostra ancora una volta devastante. Ecco le pagelle della squadra di Inzaghi secondo il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – L’Inter vince 2-0 in casa contro un Como ben messo in campo da Fabregas che studia la partita nel dettaglio. I nerazzurri portano a casa la vittoria senza neanche troppi problemi, soffrendo dopo il gol del vantaggio, ma con un Yann Sommer neanche troppo impensierito dagli avversari. Anzi, tutt’altro: un solo tiro in porta del Como, pericoloso, nei piedi di Nico Paz: il numero uno svizzero risponde bene. Per lui voto 6,5 in pagella. Yann Bisseck ancora titolare in difesa, anche se c’è poco da difendere, ma quando si fanno vivi i comaschi, lui risponde presente: voto 6,5 anche per lui. Stesso voto per Alessandro Bastoni, schierato nel ruolo inedito di centrale considerata l’emergenza. Carlos Augusto inizia col piede sbagliato, Simone Inzaghi lo riprende, lui capisce e migliora minuto dopo minuto: prima trova il secondo gol consecutivo in questa stagione, poi salva un gol già fatto: voto 7.

L’Inter dà il meglio di sé a centrocampo e in attacco

IN CATTEDRA – Hakan Calhanoglu fa quasi paura per la tecnica e la personalità mostrata in campo, il gol del vantaggio nasce dai suoi piedi e dal corner preciso per la testa di Carlos Augusto: voto 7. Brilla un po’ meno Henrikh Mkhitaryan, poco appariscente contr il Como: voto 5,5. Meno acceso del solito anche Federico Dimarco, stesso voto per l’italiano. Lautaro Martinez in attacco non è da meno, un passo indietro rispetto la grande prestazione contro la Lazio, appare poco lucido in alcune occasioni, ma sente la fiducia di tutto l’ambiente: voto 5,5 per il quotidiano romano. Marcus Thuram, invece, è il migliore in campo: tra accelerazioni, giocate e gol, è il trascinatore dell’Inter in questa stagione e cresce di partita in partita: voto 7,5.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonello Gioia