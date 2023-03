Calhanoglu, i tempi si allungano? L’Inter punta ‘realmente’ una gara – SM

Calhanoglu, dopo l’infortunio di martedì in Turchia-Croazia, dovrà stare fermo qualche settimana. Sport Mediaset indica un’altra partita dove potrebbe tornare a disposizione dell’Inter, rispetto a quanto si diceva ieri.

ASSENZA PROLUNGATA? – Hakan Calhanoglu non ci sarà domani in Inter-Fiorentina, questo è sicuro. Bisogna però capire quando tornerà, perché di partite ne salterà diverse. Un’altra certa è quella di Coppa Italia con la Juventus, martedì prossimo. Secondo Sport Mediaset l’obiettivo dell’Inter è riavere Calhanoglu a disposizione per la sfida di ritorno di Champions League col Benfica, mercoledì 19 aprile. Significherebbe venti giorni di stop per infortunio. Ma soprattutto significherebbe non averlo nemmeno nell’andata a Lisbona (martedì 11) e nelle gare di Serie A contro Salernitana e Monza, che precedono la trasferta in Portogallo. La speranza è che Calhanoglu recuperi a tempo di record, come era già avvenuto a settembre per un infortunio simile.