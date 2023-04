Calhanoglu e Skriniar out in Benfica-Inter, per uno tempi più lunghi

Calhanoglu e Skriniar non sono convocati per Benfica-Inter di domani, come unici infortunati della squadra di Inzaghi. Per uno di loro l’obiettivo è il Monza sabato, per l’altro invece ci sarà ancora da aspettare.

BOLLETTINO INFORTUNATI – Hakan Calhanoglu si è infortunato due settimane fa con la Turchia, un infortunio muscolare. Milan Skriniar, invece, è fuori da molto più tempo con un mistero ancora di difficile soluzione (vedi articolo). Poco fa, nella conferenza stampa di vigilia di Benfica-Inter, ha fatto il punto su entrambi Simone Inzaghi: «Mi sarebbe piaciuto giocarla con Benfica e Inter al completo. Tutti e due sono giocatori importanti e ci stanno mettendo tantissimo per tornare, Calhanoglu spero di averlo già da sabato col Monza mentre per Skriniar ci vorrà qualcosina in più».