Calhanoglu, ottime risposte dall’allenamento: segnale per un trittico dell’Inter – CdS

Uno dei principali obiettivi dell’Inter prima della sosta per le nazionali è sicuramente quello di recuperare i giocatori fermi ai box per infortunio. Tra questi spicca Hakan Calhanoglu, che secondo il Corriere dello Sport dovrebbe tornare in campo al più presto

DI NUOVO IN GRUPPO – Da quando si è fermato dopo circa dieci minuti della sfida allo stadio Olimpico contro la Roma – poi vinta 0-1 grazie alla rete decisiva di Lautaro Martinez al 60′ – Hakan Calhanoglu non ha ancora avuto modo di tornare in campo. La volontà di Simone Inzaghi e del suo staff, infatti, è quella di non affrettare i tempi, visto che il centrocampista turco è centrale nel suo scacchiere ideale e che, fin da inizio stagione, non ha mai avuto la condizione perfetta. Da questo punto di vista, Calhanoglu, dopo aver lavorato ieri ancora a parte, ma mostrando un buon ritmo, dovrebbe tornare in gruppo con i compagni già dalla seduta di oggi o, al massimo, domani.

Hakan Calhanoglu, ecco quando è previsto il ritorno in campo con l’Inter

TRA I CONVOCATI – Se dovesse continuare a dare garanzie di condizione, Hakan Calhanoglu potrebbe tornare già presto in campo. Contro il Venezia, Simone Inzaghi punta a convocarlo per averlo a disposizione. Difficile comunque vederlo dal primo minuto, con il tecnico che punterà ancora – come già successo in occasione delle partite contro Empoli e Juventus – su uno tra Nicolò Barella e, più probabile, Piotr Zielinski, nel ruolo di play davanti alla difesa.

RIENTRO IN CAMPO – Ma non bisogna escludere la possibilità che Hakan Calhanoglu possa entrare in campo a partita in corso. Una scelta che gli permetterebbe anche di rimettere minuti nelle gambe in vista, poi, delle vere sfide nelle quali il tecnico vorrà averlo a disposizione. Ovvero nelle partite che l’Inter disputerà a San Siro contro Arsenal – valevole per la, quarta giornata della fase campionato della UEFA Champions League – e Napoli, il grande scontro diretto e snodo già fondamentale per l’andamento del campionato di Serie A.

Fonte: Pietro Guadagno, Corriere dello Sport