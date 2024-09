Calhanoglu a riposo in Monza-Inter? Nel caso, due opzioni! – CdS

Hakan Calhanoglu ritorna oggi ad Appiano Gentile, dopo aver giocato due partite in Nazionale turca. Ma potrebbe non giocare Monza-Inter.

RITORNO – Calhanoglu, come altri cinque compagni, oggi sarà di ritorno ad Appiano Gentile per ricominciare gli allenamenti con l’Inter. Il turco, 66′ in campo tra Galles e Islanda, aveva accusato un piccolo fastidio muscolare al termine dell’ultima match di campionato contro l’Atalanta. Allarme rientrato, come si è visto anche in Nazionale turca. Inoltre, lo stesso regista dell’Inter ha parlato in questi giorni dal proprio Paese sia della candidatura al prossimo Pallone d’Oro, che delle offerte ricevute in estate da altri club. Contro il Monza sarà a disposizione di Simone Inzaghi, che però potrebbe preservarlo in vista degli scontri più proibitivi contro Manchester City e Milan.

Se Calhanoglu riposa in Monza-Inter: Inzaghi ha due alternative

OPZIONI – In caso di panchina di Calhanoglu al Brianteo in Monza-Inter, Inzaghi ha comunque due opzioni per sostituirlo: ossia far giocare il suo sostituto naturale, Kristjan Asllani, oppure schierare Nicolò Barella in regia con l’ingresso di Davide Frattesi nell’undici iniziale. Quest’ultima variante è stata provata anche in estate durante il precampionato. Comunque ci sono ancora alcuni giorni di riflessione per Inzaghi e i prossimi allenamenti saranno importanti.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonello Gioia