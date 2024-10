Calhanoglu e il punto sugli infortunati! Inter-Venezia? Un recupero

Oggi l’Inter si è allenata ad Appiano Gentile, dopo aver vinto contro l’Empoli per 3-0. Simone Inzaghi ha potuto valutare anche gli infortunati. Tra questi pure Hakan Calhanoglu.

ULTIME – Importante vittoria per l’Inter ieri nel turno infrasettimanale contro l’Empoli al Castellani. Un netto 3-0 a rispondere alle critiche dopo il pari amaro con la Juventus. Ad Appiano Gentile lavoro di scarico per la squadra, con Inzaghi che ha potuto fare il punto anche sui giocatori infortunati. Focus in particolar modo su tre giocatori: Calhanoglu, Francesco Acerbi e Kristjan Asllani. Per Carlos Augusto, il rientro sarà dopo la sosta di novembre. Arriva una notizia positiva in vista del match tra Inter e Venezia, in programma domenica 3 alle ore 20.45 allo stadio San Siro di Milano.

Calhanoglu e Acerbi al lavoro verso Inter-Venezia! Pure Asllani

PUNTO – Calhanoglu e Acerbi hanno fatto lavoro personalizzato. Domani potrebbero sostenere una piccola parte di lavoro con il gruppo per verificare le possibilità di portarli almeno in panchina con il Venezia. Si tratterebbe di un doppio recupero fondamentale, in vista dei prossimi delicati match contro Arsenal e Napoli. Per quanto riguarda Asllani, oggi l’albanese ha lavorato con una protezione e da domani rientrerà regolarmente in gruppo. Di conseguenza, contro il Venezia, a meno di sorprese, sarà della partita.