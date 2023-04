Calhanoglu pronto a tornare dal 1′. Non al posto di Brozovic – CdS

Continua la preparazione dell’Inter in vista di Empoli-Inter, importantissima gara in programma domani alle 12.30 al Castellani che non bisognerà fallire per puntare il quarto posto. Secondo il Corriere dello Sport, Hakan Calhanoglu dovrebbe tornare dal primo minuto. Ma non al posto di Brozovic.

RIENTRO DA TITOLARE – Dopo l’infortunio in nazionale del 28 marzo, Hakan Calhanoglu si prepara a tornare in campo da titoalre. In occasione di Empoli-Inter di domani, dopo aver già disputato due spezzoni di gara contro Monza e Benfica. Non prenderà però il posto di Marcelo Brozovic come regista, bensì tornerà ad agire come mezzala sinistra al posto di Henrik Mkhitaryan che dovrebbe godere di un turno di riposo.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona