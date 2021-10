Calhanoglu preoccupa Inzaghi, ieri allenamento a parte: Gagliardini pronto – TS

Calhanoglu è il grande punto interrogativo delle ultime ore, per Simone Inzaghi. Il centrocampista, secondo quanto riportato da TuttoSport, è tornato acciaccato dagli impegni con la sua nazionale. Le prossime ore saranno decisive.

PREOCCUPAZIONE – Calhanoglu è rientrato a Milano con qualche problemino fisico dopo gli impegni in Lettonia. Ieri si è allenato a parte e oggi si capirà se potrà essere arruolabile o meno contro la Lazio. Se così non fosse, l’unico papabile al momento sarebbe Roberto Gagliardini, pronto per una maglia da titolare – la prima quest’anno -, che nelle ultime settimane è rimasto ad Appiano Gentile a lavorare con i compagni, mentre gli altri erano impegnati con le rispettive nazionali.

Fonte: TuttoSport