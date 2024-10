Calhanoglu, piove sul bagnato! Sostituzione in Roma-Inter

Piove sul bagnato in casa nerazzurra: in Roma-Inter lascia il campo anche Hakan Calhanoglu, che ha chiesto il cambio nel primo tempo per un problema fisico. Davide Frattesi al suo posto, in un centrocampo già orfano di Kristjan Asllani e Piotr Zielinski

CAMBIO OBBLIGATO – Non bastavano le assenze di Piotr Zielinski e Kristjan Asllani. In Roma-Inter arriva anche il cambio obbligato per Hakan Calhanoglu, che dopo circa un quarto d’ora è costretto a chiedere la sostituzione per un problema fisico. Al suo posto Simone Inzaghi manda in campo Davide Frattesi al dodicesimo minuto. Un ennesimo problema per il centrocampo nerazzurro, con il turco uscito sulle sue gambe, ma abbastanza zoppicante per un dolore all’interno coscia.