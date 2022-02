Calhanoglu, piccolo spavento nel prepartita di Napoli-Inter ma gioca

Un minimo di apprensione per Calhanoglu nel prepartita di Napoli-Inter. Come segnalato da Inter TV il centrocampista turco ha avuto un problema, ma è recuperato e sarà del match (vedi formazioni).

COMUNQUE PRESENTE – Piccolo fastidio per Hakan Calhanoglu nel prepartita di Napoli-Inter. Lo riporta Inter TV, segnalando come comunque il centrocampista abbia superato il problema fisico accusato durante il riscaldamento. Confermata la sua presenza in campo per la gara che inizierà alle ore 18, ma nel frattempo lo staff medico ha dovuto controllare le sue condizioni. Calhanoglu si è dovuto fermare per qualche minuto, poi però è rientrato normalmente negli spogliatoi al termine del riscaldamento.