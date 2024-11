Calhanoglu non ce la fa! Nuova chance per Asllani? Le soluzioni – CdS

L’Inter si prepara alla trasferta contro il Verona con una grande incognita: l’assenza ormai quasi certa di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, reduce da un lieve infortunio all’adduttore sinistro subito prima della gara tra Montenegro e Turchia, non sarà rischiato al Bentegodi. Secondo il Corriere dello Sport, ci sono buone possibilità di vedere Kristjan Asllani titolare davanti la difesa. Due le possibili alternative.

ASSENZA – Gli esami previsti inizialmente per ieri sono stati posticipati a oggi, ma il fatto che Hakan Calhanoglu i sia limitato a terapie di recupero indica che la sua presenza sabato pomeriggio è praticamente un’utopia. Calhanoglu rappresenta una pedina insostituibile per la squadra di Simone Inzaghi, non solo per la sua qualità tecnica ma anche per la visione di gioco e la capacità di gestire i ritmi della partita in cabina di regia. Il tecnico nerazzurro, tuttavia, ha già dovuto affrontare una situazione simile poche settimane fa e ha individuato le possibili alternative: Asllani, Barella e Zielinski.

IL SOSTITUTO – Kristjan Asllani appare il candidato principale per sostituire Calhanoglu al centro del campo. L’albanese, arrivato all’Inter con grandi aspettative, non è ancora riuscito a ritagliarsi uno spazio stabile in squadra, complici qualche problema fisico e la forte concorrenza a centrocampo. In questa stagione, infatti, è partito da titolare in Serie A soltanto una volta, nella trasferta di Monza. Reduce da 180 minuti con la nazionale albanese contro Ucraina e Repubblica Ceca, Asllani si è detto pronto a cogliere l’opportunità per dimostrare il suo valore. La trasferta di Verona potrebbe rappresentare una prova importante per lui, non solo per mettersi in luce ma anche per dimostrare di poter essere una risorsa affidabile in vista dei tanti impegni ravvicinati che attendono l’Inter fino alla fine del 2024, tra campionato, Champions League e Supercoppa Italiana.

Asllani e non solo: chi può sostituire Calhanoglu

DAVANTI LA DIFESA – Se Asllani non dovesse convincere del tutto Inzaghi, le alternative più esperte sono rappresentate da Nicolò Barella e Piotr Zielinski, entrambi già adattati nel ruolo di regista in emergenza. Barella, con il suo dinamismo, ha dimostrato di saper gestire anche i compiti di impostazione, mentre Zielinski può garantire ordine e qualità nei passaggi. In ogni caso, l’assenza di Calhanoglu resta una perdita importante per i nerazzurri, ma l’ampiezza della rosa consente a Inzaghi di trovare soluzioni alternative.

