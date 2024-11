Calhanoglu non convocato in Verona-Inter! Cosa succede adesso

L’Inter si presenterà al Bentegodi per la sfida contro l’Hellas Verona di domani pomeriggio senza uno dei suoi uomini chiave: Hakan Calhanoglu. Ecco cosa succederà d’ora in avanti.

GRANDE ASSENTE – Hakan Calhanoglu non è stato convocato in vista di Verona-Inter dopo il problema fisico accusato in Nazionale. Dopo gli esami strumentali effettuati ieri, il club ha deciso di escluderlo dalla lista dei convocati per evitare complicazioni, puntando sulla cautela in vista degli impegni futuri. Gli esami diagnostici non hanno evidenziato lesioni, ma un’elongazione all’adduttore sinistro come già riscontrato dopo la partita tra Turchia e Galles. La mancanza del regista turco rappresenta una perdita significativa per l’Inter. Calhanoglu non è solo un giocatore in grado di dettare i tempi di gioco, ma anche un leader tecnico capace di gestire le fasi cruciali delle partite con visione e qualità nei passaggi. La sua assenza si farà sentire, ma già in passato Simone Inzaghi si è trovato a scegliere altre soluzioni.

Verona-Inter senza Calhanoglu! Chi lo sostituisce

AL SUO POSTO – Con Calhanoglu indisponibile, la responsabilità del ruolo di regista ricadrà su Kristjan Asllani. Il giovane centrocampista albanese, che ha trovato finora poco spazio in stagione, ha ora un’occasione importante per dimostrare il suo valore. Asllani ha le qualità tecniche per ricoprire il ruolo, ma dovrà dimostrare anche maturità nella gestione delle situazioni di gioco, soprattutto in una partita delicata come quella contro il Verona. Simone Inzaghi sembra intenzionato a schierare il classe 2002 davanti alla difesa, supportato da Barella e Mkhitaryan ai suoi lati. Sarà interessante vedere come Asllani saprà interpretare il ruolo.