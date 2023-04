Calhanoglu, niente Inter-Monza? La situazione per lui e Skriniar – CdS

Calhanoglu è rimasto a guardare (e ha fatto il tifoso, come da video social) anche martedì a Lisbona. Si pensava che potesse recuperare per Inter-Monza, ma il Corriere dello Sport mette a forte dubbio la sua presenza. Così come quella di Skriniar.

NIENTE RIENTRO – Martedì Simone Inzaghi aveva ipotizzato il recupero di Hakan Calhanoglu per Inter-Monza, dando speranze per il rientro (vedi articolo). A oggi, la situazione sembra essere più complessa del previsto, cosa che peraltro avviene pressoché sempre con gli infortunati dell’Inter. Il Corriere dello Sport, ribadendo come anche ieri il turco si sia allenato alla Pinetina (vedi articolo), dà per difficile la sua presenza dopodomani. Per Calhanoglu l’obiettivo – realistico – è il ritorno col Benfica in Champions League mercoledì prossimo. Discorso ancora peggiore per Milan Skriniar, sparito dai radar da quasi due mesi. Il dolore alla schiena non lo abbandona e questo fa sì che non ci siano certezze su quando potrà rivedere il campo. Di sicuro non in Inter-Monza.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno