Calhanoglu, niente Chelsea-Inter? Ennesima noia muscolare – CdS

Calhanoglu rischia di non giocare Chelsea-Inter, l’ultima amichevole del precampionato in programma domani. Anche il turco, evidenzia il Corriere dello Sport, ha accusato un fastidio muscolare.

CHELSEA-INTER A ROSA RIDOTTA – Prima Mehdi Taremi, poi Marko Arnautovic e Piotr Zielinski a Pisa, quindi Stefan de Vrij mercoledì. E ora anche Hakan Calhanoglu. Il precampionato dell’Inter comincia ad avere risvolti grotteschi per quanto riguarda i problemi muscolari: quattro infortuni certificati e un quinto che non lo è realmente, quello del turco, ma va monitorato. Stop che alimentano dubbi sulla preparazione, visto che siamo soltanto al 10 agosto e non è normale che ci siano così tante situazioni aperte.

Calhanoglu a rischio per Chelsea-Inter: le condizioni

L’AMICHEVOLE – Per la partita di domani a Stamford Bridge, l’ultima del precampionato e a sei giorni dall’esordio ufficiale in Serie A col Genoa, c’è da valutare anche le condizioni del centrocampista turco. Calhanoglu, scrive il Corriere dello Sport, ieri ha svolto lavoro personalizzato e non si è allenato assieme ai compagni. La diagnosi è un affaticamento muscolare, che non è un infortunio ma porta lo staff medico a dover prendere delle precauzioni, nonostante non preoccupi. Per questo sarà Simone Inzaghi ad avere l’ultima parola: oggi deciderà se portarlo o meno a Londra. In caso contrario, Calhanoglu si allenerebbe lo stesso da solo alla Pinetina mettendo come obiettivo Genoa-Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – a.g.