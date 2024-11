Calhanoglu scalda i motori: minuti in Inter-Venezia prima di Napoli e Arsenal

Calhanoglu si appresta a fare il suo ritorno sul campo con la maglia dell’Inter dopo l’infortunio. Convocato per la sfida contro il Venezia, giocherà qualche minuto così da essere pronto per i prossimi impegni.

RITORNO IN CAMPO – Hakan Calhanoglu sarà a disposizione di Simone Inzaghi in occasione di Inter-Venezia, ma non giocherà da titolare la sfida di San Siro. Il tecnico nerazzurro insieme al suo staff hanno scelto un approccio graduale per il rientro del giocatore, puntando a farlo entrare a partita in corso per un breve spezzone, con l’obiettivo di reintegrarlo a pieno ritmo in vista degli impegni cruciali delle prossime settimane, in particolare contro l’Arsenal in Champions League e il Napoli in Serie A. Elemento chiave della rosa, la sua assenza ha costretto il tecnico a ridistribuire le responsabilità tra gli altri centrocampisti, tra cui Piotr Zielinski, Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan. Tuttavia, il rientro di Calhanoglu è atteso per la sua capacità di creare gioco e di connettere la difesa con l’attacco, oltre la sua abilità nei calci piazzati e dagli undici metri.

Inter-Venezia tappa di avvicinamento per Calhanoglu

RIENTRO GRADUALE- L’Inter punta a mettere minuti nelle gambe del turco per garantirgli la piena condizione fisica e la reattività necessaria in vista dell’incontro con l’Arsenal. La trasferta di Londra rappresenta un banco di prova fondamentale per la squadra nerazzurra. La presenza di Calhanoglu da titolare contro gli inglesi sarebbe un tassello importante. Il piano di recupero graduale pensato da Inzaghi risponde anche all’esigenza di avere il giocatore a disposizione per la sfida contro il Napoli in campionato, un confronto che potrebbe rivelarsi determinante per mantenere il passo nella corsa scudetto. Aggiungere minuti nelle gambe contro il Venezia è dunque parte di una strategia che punta a garantire al turco una condizione ottimale, riducendo il rischio di ricadute e preparandolo progressivamente ai ritmi elevati delle prossime sfide.