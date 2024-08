Calhanoglu come Lautaro Martinez: precauzione per Genoa-Inter – CdS

Non solo Lautaro Martinez: anche Hakan Calhanoglu non è partito alla volta di Londra, dove si giocherà oggi Chelsea-Inter. Per il centrocampista turco solo precauzione, come ribadito anche dal Corriere dello Sport.

PRECAUZIONE – Lo avevamo riportato ieri e arrivano conferme: Hakan Calhanoglu non è presente per Chelsea-Inter, test amichevole in programma oggi allo Stamford Bridge di Londra. Piccolo affaticamento muscolare per il centrocampista turco, che continua però ad allenarsi, seppur con un lavoro personalizzato. Come Lautaro Martinez, anch’egli rimasto ad Appiano Gentile per proseguire con il recupero della miglior condizione. Quindi niente preoccupazione, ma soltanto una decisione precauzionale, vista anche l’assenza a centrocampo di Piotr Zielinski.

Calhanoglu, niente Chelsea-Inter: un altro impegno nel mirino

RECUPERO DI CONDIZIONE – Senza che ci sia bisogno di dirlo, la data cerchiata in rosso sul calendario da Hakan Calhanoglu è, naturalmente, il 17 agosto. Genoa-Inter, debutto in Serie A per i campioni d’Italia, la prima partita ufficiale con le due stelle cucite sopra lo stemma. Una gara a suo modo storica, nella quale il centrocampista turco non vuole mancare. Così come Simone Inzaghi non vuole rinunciare a lui, motivo per il quale il vero e proprio obiettivo è quello di permettergli di recuperare la miglior condizione possibile proprio entro sabato.

Fonte: Corriere dello Sport, Giorgio Coluccia