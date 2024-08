Calhanoglu, Inzaghi sceglie la cautela: il verdetto per Chelsea-Inter – SM

Anche Hakan Calhanoglu accusa un piccolo problema fisico. Dopo attente valutazioni Simone Inzaghi prende una decisione in vista di Chelsea-Inter e, soprattutto, del debutto in Serie A.

RISENTIMENTO – I problemi – si sa – non arrivano mai da soli, e questo l’Inter lo ha appurato. Nell’ultimo periodo Simone Inzaghi deve fare i conti con una serie di infortuni che lo costringono a rinunciare a molti giocatori. La preparazione del gruppo nerazzurro, infatti, ha preso una piega poco rassicurante, anche se bisogna tenere conto che a a questo punto della stagione i piccoli acciacchi fanno parte del ‘gioco’. Per questo l’ultimo stop, quello di Hakan Calhanoglu, non deve allarmare particolarmente. Il suo, rispetto a quello di Mehdi Taremi, Piotr Zielinski, Marko Arnautovic e Stefan De Vrij, è di natura precauzionale.

Calhanoglu, le condizioni e la scelta per Chelsea-Inter

DECISIONE – Nella giornata di ieri Calhanoglu ha svolto un lavoro personalizzato, a causa di un leggero risentimento. Mister Inzaghi ha preferito essere cauto, considerate le complicazioni fisiche di tanti altri suoi uomini. La strada della prudenza non verrà lasciata neanche in vista di Chelsea-Inter, ultima amichevole nerazzurra in programma domani pomeriggio. Stando a quanto riporta il sito di SportMediaset, infatti, Inzaghi ha deciso di non portare con sé a Londra Calhanoglu. Meglio, secondo l’allenatore piacentino e il suo staff, non forzare il regista e tenerlo a riposo, soprattutto perché tra una settimana l’Inter dovrà debuttare in Serie A.