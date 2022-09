Calhanoglu, incertezza su Inter-Roma: le condizioni dalla ripresa

Calhanoglu è fra i pochi giocatori presenti alla Pinetina per la ripresa degli allenamenti (vedi articolo). In vista di Inter-Roma, fa sapere Sportitalia, non c’è ancora la certezza del recupero.

LA SITUAZIONE – Hakan Calhanoglu anche nei giorni di riposo dati da Simone Inzaghi alla squadra si è presentato alla Pinetina per recuperare dall’infortunio (vedi articolo). Oggi il centrocampista ha ritrovato alcuni (pochi) compagni, per la prima seduta di ripresa in vista di Inter-Roma. Partita alla quale, però, non è certo sicuro di prendere parte. Sportitalia aggiorna comunicando come Calhanoglu oggi abbia fatto solo fisioterapia, quindi sia ancora lontano dal rientro in gruppo. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se potrà essere a disposizione sabato 1 ottobre alle ore 18. Al momento, purtroppo, il problema muscolare non è superato e c’è ancora incertezza per capire i tempi di recupero di Calhanoglu.