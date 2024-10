Calhanoglu l’implacabile, per il Torino è un incubo: Inter a lui – TS

Hakan Calhanoglu non sarà investito dal nuovo giro di rotazioni da parte di Simone Inzaghi. Il turco per Inter-Torino ci sarà e vorrà confermare un ottimo trend.

VITTIMA PREFERITA – Le prestazioni e i numeri di Hakan Calhanoglu sono in ripresa. E questo non può far che sorridere l’Inter e Simone Inzaghi. Se Hakan gira, allora lo fa tutta l’Inter: imprescindibile. Il regista turco domani giocherà regolarmente dal primo minuto contro il Torino e i nerazzurri si affidano proprio al capitano della Turchia per superare l’ostacolo granata. Calhanoglu ha infatti numeri molto importanti contro la squadra piemontese: si tratta della sua vittima preferita da quando gioca in Italia. Sia con la maglia del Milan che con quella dell’Inter, il turco ha sempre purgato il Toro. Sono cinque le reti in assoluto.

Calhanoglu sa come domare il Toro: l’Inter si affida a lui

I GOL – Come sottolinea Tuttosport, lo scorso anno Calhanoglu realizzò ben tre gol in due partite contro il Torino: due nella gara di andata giocata a Torino battendo Milinkovic Savic su rigore e poi con una conclusione secca di sinistro e poi nella sfida di ritorno a San Siro sempre su calcio di rigore. Specialità della casa. Ma appunto anche con la maglia del Milan non era stato da meno. Si ricorda in particolare la sfida di Coppa Italia del 2019-20, quando Calhanoglu mise a referto una doppietta contribuendo al successo per 4-2. Insomma, Calha è solito domare il Toro. Domani ci riproverà.

