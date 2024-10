Calhanoglu gol contro la Stella Rossa! L’Inter torna a segnare su punizione

Calhanoglu magia da calcio piazzato nel corso di Inter-Stella Rossa! La traiettoria perfetta del turco ha battuto il portiere serbo, lasciando senza parole i tifosi presenti al “Giuseppe Meazza”. La squadra nerazzurra torna a segnare da calcio piazzato, ecco da quando non succedeva.

GOL DEL VANTAGGIO – Hakan Calhanoglu all’11’ di gioco ha sbloccato il risultato in Inter-Stella Rossa, sfida valida per la seconda giornata di UEFA Champions League. La traiettoria perfetta del turco ha battuto il portiere serbo. L’urlo di San Siro ha accolto il ritorno a un fondamentale che sembrava essersi perso per i nerazzurri negli ultimi anni. L’Inter, infatti, non segnava su punizione diretta in una partita ufficiale dal 8 novembre 2022, quando Federico Dimarco, contro il Bologna in Serie A, aveva infilato il portiere avversario con un sinistro chirurgico.

Calhanoglu, ritorno al gol su punizione anche per lui!

ALTRA NOVITÀ – L’Inter ritorna a segnare su calcio di punizione dopo quasi due anni, il primo di Hakan Calhanoglu in maglia nerazzurra. Il centrocampista turco, infatti, è tornato a segnare: l’ultimo suo gol su punizione risale alla stagione 2020-2021, durante una partita tra il Milan e il Celtic in Europa League. Questo gol non solo ha portato in vantaggio l’Inter nella delicata sfida di Champions, ma ha anche un significato simbolico per i nerazzurri, riportando alla memoria quel gol di Dimarco di quasi due anni fa. Allora l’avversario era il Bologna, in una sfida di campionato dominata dall’Inter e vinta per 6-1, mentre oggi si tratta di un match europeo, una competizione dove ogni dettaglio può fare la differenza.