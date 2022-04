Calhanoglu, gesto a Dybala in Juventus-Inter: messaggio da interpretare?

Calhanoglu ieri ha deciso Juventus-Inter con il rigore al quinto minuto di recupero del primo tempo. Il centrocampista turco, segnala il Corriere dello Sport, ha trovato il tempo per un gesto nei confronti di Dybala.

IL SALUTO – Hakan Calhanoglu ieri ha lasciato il campo al 78′ di Juventus-Inter, sostituito da Arturo Vidal. Il Corriere dello Sport fa notare come, al momento del cambio, si sia avvicinato a Paulo Dybala per abbracciarlo e salutarlo. Il quotidiano romano, sul suo sito, definisce il gesto come fatto perché al corrente che la serata dell’argentino era più difficile dei compagni, vista la vicenda legata al contratto. Chissà che quello di Calhanoglu non possa essere un messaggio sulla prossima destinazione di Dybala…

Fonte: corrieredellosport.it