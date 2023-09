Calhanoglu fuori per precauzione. In Real Sociedad-Inter tre in ballottaggio – Sky

Calhanoglu salta la prima sfida valida per i gironi di UEFA Champions League contro la Real Sociedad, a causa di un piccolo problema fisico che non preoccupa particolarmente Simone Inzaghi e il suo staff. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sono tre i giocatori in ballottaggio per una maglia da titolare.

NON PREOCCUPA – Hakan Calhanoglu salterà Real Sociedad-Inter a causa di un affaticamento muscolare. Lo staff medico nerazzurro ha preferito non rischiare il calciatore che resterà dunque ad Appiano Gentile per provare a recuperare già dalla prossima sfida contro l’Empoli in campionato. Per l’esordio in Champions League mister Simone Inzaghi dovrà correre ai ripari, con ben tre carte a disposizione per cercare di sostituire al meglio il centrocampista turco fin qui indispensabile per la squadra.

TRE PER UNA MAGLIA – Il primo nome nella lista è inevitabilmente Kristjan Asllani, il sostituto naturale di Calhanoglu, soprattutto dopo l’addio di Marcelo Brozovic. Il giovane è stato provato titolare nel corso dell’ultimo allenamento di rifinitura e, secondo quanto riportato da Sky Sport, tutto lascia pensare sia lui il sostituto dell’infortunato Calhanoglu. Ma attenzione alle possibili sorprese: più defilata la possibilità di arretrare Henrikh Mkhitaryan davanti la difesa, con l’inserimento di Davide Frattesi nel ruolo di mezz’ala. Come terza e ultima carta ci sarebbe Davy Klaassen, che fin qui però non ha giocaot neanche un minuto con l’Inter.