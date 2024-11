Calhanoglu, torna il faro per Inter-Arsenal: aiuto per l’obiettivo clean sheet

Hakan Calhanoglu si prepara a tornare titolare in Inter-Arsenal, dopo un periodo ai box in seguito all’infortunio muscolare subito nella trasferta contro la Roma. Un ritorno, il suo, utile non solo in fase offensiva. Ma anche e soprattutto in fase difensiva

RITORNO DAL PRIMO – In seguito all’infortunio muscolare nella trasferta contro la Roma, Hakan Calhanoglu ha dovuto saltare le partite seguenti. Compreso il big match contro la Juventus, dove la sua presenza sarebbe stata decisamente fondamentale. Con il recupero, però, il centrocampista turco ha già avuto modo di rientrare in campo nella gara – vinta per 1-0 con tanto di finale al cardiopalma – contro il Venezia. Mostrando un ottimo livello di condizione e andando anche vicinissimo al gol con un siluro dalla distanza, deviato in angolo soltanto da una parata pazzesca di Filip Stankovic. Ottimi segnali per Simone Inzaghi, che potrà contare su un Hakan Calhanoglu al meglio per i prossimi due importanti impegni prima della sosta. E proprio un suo ingresso dal primo minuto contro l’Arsenal sarà propedeutico per fargli avere prezioso ritmo partita anche in vista del Napoli.

Hakan Calhanoglu e il ritorno dal primo minuto in Inter-Arsenal. Non solo assist: fondamentale anche in difesa!

OBIETTIVO CLEAN SHEET – Sebbene ciò che salti più all’occhio delle prestazioni di Hakan Calhanoglu sia la sua capacità in fase di costruzione e nel servire i compagni in fase offensiva, importantissimo è anche il suo contributo a livello difensivo. Con diagonali e recuperi difensivi di grande impatto. Ecco, proprio per questo è un’ottima notizia averlo di nuovo a disposizione dal primo minuto. Con un obiettivo per l’Inter di centrare un altro clean sheet nella partita contro l’Arsenal. La fase difensiva nerazzurra è stata parecchio criticata in questo inizio di stagione, ma non in UEFA Champions League. In Europa, infatti, su tre partite la squadra di Inzaghi ha subito zero gol. Con tanto di trasferta contro il Manchester City nel lotto. E domani ci sarà un Hakan Calhanoglu in più a dare manforte a Yann Sommer e ai compagni in difesa.