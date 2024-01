Calhanoglu escluso dai 4 ballottaggi: la formazione per Inter-Verona

Calhanoglu è più carico che mai per trascinare l’Inter, che nell’ultimo weekend festivo di Serie A ospiterà il Verona a San Siro. I dubbi di formazione per Inzaghi sono almeno quattro ma adesso non riguardano più il ruolo del regista turco, che sarà regolarmente al suo posto

PROBABILE FORMAZIONE – Le buone notizie ad Appiano Gentile arrivano da Hakan Calhanoglu, completamente recuperato dopo l’allarme influenza post-Capodanno e ormai rientrato. Il centrocampista turco è sicuro del posto in cabina di regia contro l’Hellas Verona a San Siro. Il recupero di Federico Dimarco e soprattutto Lautaro Martinez procede ma il rientro in gruppo arriva in ritardo sulla tabella di marcia. Pertanto non è da escludere che Simone Inzaghi possa fare a meno dei dei due titolari dal 1′ in Inter-Verona di Serie A, in programma nel giorno dell’Epifania. Due dei ballottaggi di casa Inter riguardano proprio Dimarco e Lautaro Martinez: Carlos Augusto e Marko Arnautovic non solo sono già pre-allertati ma sono ancora favoriti per le rispettive maglie da titolari. Gli altri due ballottaggi, invece, riguardano il lato destro del 3-5-2 nerazzurro con Calhanoglu in regia. In difesa Benjamin Pavard è intenzionato a ristabilire le gerarchie nel ruolo di terzo destro, costringendo Yann Bisseck alla panchina. A centrocampo Denzel Dumfries punta a fare lo stesso per agire da quinto destro ma con Matteo Darmian è più complicato. Nel gioco delle coppie, la più esperta Pavard-Darmian al momento è in vantaggio su Bisseck-Dumfries nelle idee di Inzaghi. Anche per una questione di equilibrio tattico e non solo di stato di forma. La situazione può cambiare nelle prossime ore. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Verona in Serie A, in attesa degli ultimi aggiornamenti da Appiano Gentile.

Inter-Verona: la probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella ©, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 M. Thuram, 8 Arnautovic.