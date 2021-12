Calhanoglu entra in diffida, da adesso Inzaghi come lo gestirà?

Calhanoglu entra in diffida dopo l’ammonizione rimediata contro la Salernitana. Il turco fino ad oggi è stato decisivo con i suoi gol e i suoi assist, come lo gestirà Simone Inzaghi a partire dalla sfida contro il Torino?

DIFFIDATO – Alla squalifica di Nicolò Barella perché diffidato, si aggiunge anche la diffida di Hakan Calhanoglu dopo l’ammonizione rimediata contro la Salernitana. Il turco, finora è stato decisivo con i nerazzurri grazie ai suoi 6 gol e 8 assist realizzati in questa stagione, dimostrando di essere sempre più importante nell’undici titolare di Simone Inzaghi. Il tecnico, però, da adesso dovrà essere bravo a gestirlo considerando il tour de force previsto per gennaio. Possibile, dunque, che il calciatore possa sedere in panchina già dalla prossima sfida di campionato contro il Torino.