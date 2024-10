Calhanoglu, in Empoli-Inter i tempi non sono maturi: ecco quando il rientro

Per Hakan Calhanoglu i tempi per tornare in campo non sono ancora maturi: in Empoli-Inter il centrocampista turco non sarà ancora a disposizione. Al suo posto dovrebbe tornare in campo Kristjan Asllani, con Piotr Zielinski a riposo

NIENTE RISCHI – Per questa Inter, lo si è visto nelle ultime uscite, Hakan Calhanoglu è più che fondamentale. Per questo lo staff nerazzurro non vuole prendersi alcun rischio e non metterlo a disposizione per Empoli-Inter di domani. O, quantomeno, non dal primo minuto. Una scelta necessaria, dal momento che dopo la trasferta al Castellani e l’impegno contro il Venezia a San Siro arrivano due importanti scontri diretti contro Arsenal – valevole per la quarta giornata della fase campionato della UEFA Champions League – e Napoli. Una partita, quest’ultima, che dirà molto sulle possibilità dei nerazzurri nella corsa scudetto. Ed è una gara nella quale Simone Inzaghi vorrà sicuramente avere a disposizione il miglior Hakan Calhanoglu possibile.

Hakan Calhanoglu, ancora a riposo per recuperare in Empoli-Inter. I tempi del rientro e la carta Kristjan Asllani

SOSTITUTO E TEMPI DI RECUPERO – Per vedere Hakan Calhanoglu nuovamente in campo non bisognerà comunque attendere molto. Il suo rientro è infatti previsto per la gara di San Siro contro il Venezia in programma domenica 3 novembre alle 20.45. Da capire se il suo sarà un ritorno dal primo minuto, o se ci sarà spazio ancora per Kristjan Asllani. A proposito del centrocampista albanese, dovrebbe essere proprio lui a indossare una maglia da titolare in Empoli-Inter, gara nella quale sfiderà il suo passato. Più difficile la presenza dal primo minuto di Piotr Zielinski, anch’egli di rientro dopo un problema muscolare e uscito non al massimo della condizione dalla sfida contro la Juventus. Tutte scelte che il tecnico può e deve prendere tenendo in considerazione i tanti impegni in vista. Prima di una sosta, l’ennesima, dopo la quale bisognerà sperare di riavere tutti a disposizione al massimo della forma.