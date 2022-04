Calhanoglu emblema del rilancio dell’Inter: ora ha un doppio obiettivo – CdS

Nell’ultimo mese Calhanoglu si è ripreso l’Inter, dopo aver avuto un calo di rendimento in coincidenza coi due mesi di vuoto dei nerazzurri. Sul Corriere dello Sport si segnalano due obiettivi, uno di squadra e uno personale.

DI NUOVO IN FORMA – La stagione di Hakan Calhanoglu si è arricchita di due assist sabato in Inter-Roma, che lo hanno portato a tagliare il traguardo della doppia cifra (dieci passaggi vincenti). A questi vanno aggiunti i sette gol, migliorati solo nel 2019-2020 al Milan con nove. Proprio i rossoneri ora sono il bersaglio del turco: il Corriere dello Sport, in un articolo a firma Andrea Ramazzotti, fa notare come Calhanoglu voglia vincere il suo primo titolo (ha solo un campionato in bacheca, ma era la terza serie tedesca a inizio carriera). Col Bologna è imbattuto, cinque vittorie e un pareggio con l’aggiunta di due gol, stasera punta a impreziosire il bottino. E lo vuole fare in grande stile: in questi giorni si è dedicato in allenamento alle punizioni, con l’obiettivo di segnare da fermo. Chissà che non tocchi proprio a Calhanoglu un calcio piazzato stasera.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti



Per leggere la notizia completa, acquista il Corriere dello Sport in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.