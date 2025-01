Calhanoglu e Acerbi, buone notizie prima del derby! Pronti a tornare – CdS

Dopo la straordinaria vittoria per 3-0 contro il Monaco in Champions League, che ha garantito l’accesso diretto agli ottavi di finale senza passare dai playoff, per l’Inter arrivano notizie confortanti anche fuori dal campo. Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina fa il punto dell’infermeria, in particolare le condizioni di Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi.

RECUPERI IMPORTANTI – Alla ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile, Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu hanno svolto parte della seduta con il resto del gruppo, segno di un recupero ormai imminente. Se tutto procederà secondo i piani, entrambi potrebbero tornare ad allenarsi a pieno regime già nella sessione odierna, regalando a Simone Inzaghi due elementi chiave in vista del derby contro il Milan in programma domenica. L’Inter si prepara a sfidare i rossoneri con una rosa quasi al completo, e il recupero di Acerbi e Calhanoglu rappresenta una notizia fondamentale per Inzaghi. Il tecnico nerazzurro dovrà però valutare con attenzione il loro impiego, considerando il lungo periodo di inattività che entrambi hanno dovuto affrontare. Il difensore italiano è fermo dallo scorso 23 novembre, quando si infortunò durante la sfida contro l’Hellas Verona. Da allora, un percorso di riabilitazione lungo e meticoloso lo ha portato gradualmente al rientro, e la sua presenza in allenamento con il gruppo è un segnale incoraggiante per lo staff tecnico.

Calhanoglu vicino al recupero, titolare nel derby?

LA SITUAZIONE – Situazione simile per Hakan Calhanoglu, che ha dovuto fare i conti con una doppia battuta d’arresto. Il centrocampista turco aveva già subito un infortunio nel corso della finale di Supercoppa Italiana giocata all’Epifania, ma il nuovo problema al polpaccio emerso nei giorni successivi ha complicato ulteriormente il suo percorso di recupero. Ora, però, il peggio sembra essere alle spalle e il suo ritorno in gruppo lascia sperare in una convocazione per il derby. Nonostante le buone notizie, lo staff medico dell’Inter procederà con cautela nella gestione di Acerbi e Calhanoglu. Il calendario dei nerazzurri è fitto di impegni, e il rischio di ricadute va evitato con un ritorno graduale in campo.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia