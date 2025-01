Calhanoglu vede il derby, non è l’unico! Subito titolare in Milan-Inter? – Sky

L’Inter ritrova i suoi pezzi pregiati in vista del derby della Madonnina contro il Milan, in programma domenica sera alle 18:00 a San Siro. Dopo giorni di attesa e incertezze, arriva una buona notizia per Simone Inzaghi: Hakan Calhanoglu è tornato ad allenarsi stabilmente con il gruppo e punta a essere titolare nella sfida contro la sua ex squadra. Secondo quanto riportato da Sky Sport non è l’unica buona notizia.

RITORNO – Hakan Calhanoglu, fermatosi a metà gennaio a causa di un infortunio al polpaccio, ha lavorato duramente per essere presente a uno degli appuntamenti più importanti della stagione nerazzurra. Già da ieri, il turco ha svolto gran parte della seduta con i compagni e, a due giorni dal match, le sue condizioni sembrano ottimali. Oggi, invece, ha svolto l’intera seduta con il resto della squadra, per questo motivo il suo ritorno è praticamente cosa fatta, resta solo da capire avrà l’occasione di scendere in campo. Oltre a Calhanoglu, l’Inter recupera anche Francesco Acerbi, che ha smaltito il problema fisico che lo aveva tenuto ai box nelle ultime settimane. Il difensore ex Lazio si è allenato regolarmente con il gruppo e sarà disponibile per il derby.

Calhanoglu recuperato, subito titolare in Milan-Inter?

INZAGHI RIFLETTE – La domanda che ora tutti si pongono è: Calhanoglu sarà titolare? Inzaghi sta valutando attentamente la situazione. Se da un lato il recupero fisico del turco procede senza intoppi, dall’altro c’è la necessità di evitare rischi inutili. Il derby è una partita ad alta intensità e Calhanoglu viene da una stagione segnata da diversi stop muscolari. Le alternative in mediana non mancano: Kristjan Asllani ha dimostrato di poter gestire il ruolo di play con personalità, mentre Piotr Zielinski è reduce da una prestazione solida contro il Lecce in campionato e potrebbe dunque giocare titolare. Se il centrocampista dovesse ricevere il via libera definitivo dallo staff medico, è probabile che Inzaghi decida di schierarlo dal primo minuto, con la possibilità di gestirne il minutaggio nel corso della partita.

CON FIDUCIA – Con il recupero di Calhanoglu e Acerbi, l’Inter si avvicina alla stracittadina con quasi tutti gli effettivi a disposizione. Gli unici indisponibili restano Joaquin Correa e il terzo portiere Raffaele Di Gennaro. Ora toccherà a Inzaghi decidere se rischiare il turco dal primo minuto o preservarlo per un ingresso a partita in corso. Quel che è certo è che il numero 20 nerazzurro farà di tutto per essere protagonista nel derby che potrebbe dare un ulteriore slancio alla corsa dell’Inter verso lo scudetto.