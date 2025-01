Calhanoglu da derby a… derby! Vuole giocare e proverà a convincere l’Inter – TS

Calhanoglu non vuole perdersi il derby contro il Milan, la partita più sentita per lui da quando ha scelto di vestire la maglia dell’Inter. Il centrocampista turco, fermo da settimane per un problema al polpaccio, sta forzando i tempi del recupero per convincere lo staff medico nerazzurro a concedergli il via libera così come sottolineato questa mattina da Tuttosport.

DA DERBY A DERBY – L’ultimo match giocato da Hakan Calhanoglu con l’Inter è stato proprio il derby di Supercoppa Italiana a Riad, in cui il numero 20 nerazzurro si era infortunato. Un’uscita forzata che aveva lasciato l’amaro in bocca al centrocampista turco, desideroso più che mai di prendersi una rivincita nella sfida di campionato. L’obiettivo di Calhanoglu è chiaro: essere almeno convocato, sedersi in panchina e, magari, avere l’opportunità di giocare uno spezzone di partita. Il suo recupero, però, rimane ancora incerto, e la possibilità di vederlo in campo dal primo minuto appare remota. Lo staff medico dell’Inter non vuole rischiare nulla, soprattutto considerando che in questa stagione il turco ha già subito tre infortuni diversi.

Allenamento in gruppo per Calhanoglu, ma serve cautela

RITORNO – Nella giornata di ieri, Calhanoglu ha pubblicato sui social una foto per celebrare il suo ritorno in gruppo. Durante l’allenamento, ha svolto gran parte della sessione con i compagni, un segnale incoraggiante in vista del derby. La decisione finale sulla sua convocazione verrà presa solo dopo gli ultimi test, nelle prossime 48 ore. La sensazione, però, è che almeno in panchina ci sarà. Da capire se avrà chance di entrare a partita in corso o addirittura giocare da titolare. In attesa di conoscere il destino di Calhanoglu, l’Inter ha già le alternative pronte. Il favorito per il ruolo di regista è Piotr Zielinski, reduce da un turno di riposo contro il Monaco dopo aver disputato un’ottima gara contro il Lecce. L’altra opzione è Kristjan Asllani.

