Calhanoglu costretto al cambio in Napoli-Inter. Contusione alla coscia destra

Hakan Calhanoglu è stato costretto a uscire anzitempo dal campo in Napoli-Inter. Il motivo è dato da una contusione.

LA NOTIZIA – Hakan Calhanoglu non riesce a proseguire il match tra Napoli e Inter, al momento fermo sul punteggio di 1-0 per i nerazzurri. Il calciatore turco ha avuto un problema alla coscia destra, nello specifico una contusione. Dopo i vari infortuni da lui già rimediati in stagione, Calhanoglu è dunque costretto a interrompere nuovamente il percorso volto al pieno recupero rispetto agli standard cui ha abituato all’Inter. Insieme al regista nerazzurro è stato costretto al cambio anche Federico Dimarco, a causa di una contrattura ai flessori della coscia destra.