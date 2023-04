Calhanoglu convocato e non solo! Gosens torna a sinistra: le ultime sul centrocampo – Sky

Hakan Calhanoglu ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e ha ottime chance di essere convocato per Inter-Monza, e non solo. Di seguito le ultime notizie sul centrocampo nerazzurro secondo Sky Sport.

A CENTROCAMPO – In Inter-Monza qualcosa potrebbe cambiare nella formazione schierata da Simone Inzaghi, non solo per quanto riguarda la difesa (vedi QUI). Hakan Calhanoglu che ieri si è allenato con il resto del gruppo non solo ha buone chance di essere convocato, ma anche di giocare qualche minuto in vista dei quarti di finale di ritorno di Champions League. Fasce presidiate a destra da Denzel Dumfries, mentre a sinistra potrebbe tornare a giocare Robin Gosens proprio come contro la Salernitana.