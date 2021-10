Calhanoglu contro l’Udinese cerca la svolta: Inzaghi lo considera decisivo – CdS

Calhanoglu dopo l’inizio al top, si è un po’ smarrito partita dopo partita. Simone Inzaghi lo considera decisivo e secondo il Corriere dello Sport la sfida contro l’Udinese potrebbe segnare la svolta.

DECISIVO – Calhanoglu dopo la prima sfida di campionato contro il Genoa non è mai riuscito a esprimersi al meglio come in quella partita, dovrà trovò sia il gol al debutto che l’assist vincente per la testa di Milan Skriniar. La luce del turco, ad oggi, si è accesa solo a intermittenza, ecco perché contro l’Udinese potrebbe essere la partita della svolta per il centrocampista. Simone Inzaghi lo considera decisivo per il suo gioco, e ha sicuramente bisogno della versione migliore del turco, che in passato lo ha accostato a Luis Alberto per importanza, all’interno dello scacchiere nerazzurro. Il guaio rimediato alla caviglia è ormai passato, serve uno squillo importante così da essere pronto anche in vista delle due importantissime sfide stagionali: contro lo Sheriff in Champions League e, soprattutto, al derby contro il Milan, sua ex squadra. Inevitabile che quel giorno finirà nel mirino dei tifosi rossoneri che lo considerano un traditore.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno