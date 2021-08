Calhanoglu, contro il Verona per dare continuità. Poi la pausa

Hakan Calhanoglu è stato uno dei protagonisti della vittoria netta per 4-0 contro il Genoa all’esordio. Il turco ha sfornato un assist e un gol in quattordici minuti dall’inizio del campionato ma ora deve confermarsi anche contro il Verona alla seconda giornata.

CONTINUITÀ – L’Inter alle 20:45 gioca contro il Verona nella seconda giornata di Serie A. L’esordio a San Siro per la banda di Simone Inzaghi è andata benissimo con una vittoria roboante e convincente sia nel gioco sia nel punteggio. Uno dei protagonisti è stato Calhanoglu con l’ex Milan che ha fornito l’assist a Skriniar per il primo gol della stagione (vedi articolo) e poi ha segnato il 2-0 con una grande conclusione da fuori. L’Inter però ha bisogno sempre di questo Calhanoglu con il turco che deve riuscire a trovare la continuità che tanto gli è mancata durante tutta la sua carriera. Adesso è il momento di replicare l’ottima gara contro il Genoa con il Verona che sarà un po’ come primo banco di prova vero per il numero 20.