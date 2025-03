Calhanoglu, le chance per Feyenoord-Inter. Una speranza su Carlos Augusto

Hakan Calhanoglu ci sarà in Feyenoord-Inter? Ecco le probabilità di rivedere il regista turco nella gara di Champions League. Certe le tempistiche per Carlos Augusto.

IL REGISTA TURCO – Dopo le novità sull’infortunio e sui tempi di recupero di Federico Dimarco, arrivano aggiornamenti anche su altri due uomini di Simone Inzaghi ancora acciaccati. Si tratta di Hakan Calhanoglu, uscito dolorante dopo il primo tempo di Napoli-Inter, e Carlos Augusto, fermo ai box da più tempo. Il regista turco, fortunatamente, non preoccupa particolarmente. Per lui, infatti, non si tratta di un vero e proprio infortunio ma di una semplice botta, che avrebbe potuto peggiorare forzando la permanenza in campo al Maradona. Il dubbio, attualmente, è se Calhanoglu riuscirà ad essere tra i titolari di Feyenoord-Inter, sfida in programma mercoledì.

Da Calhanoglu a Carlos Augusto, il punto sugli infortunati a -2 da Feyenoord-Inter

L’ESTERNO BRASILIANO – L’allenamento odierno dei nerazzurri, attualmente in corso, e quello di domani, riuscirà a sciogliere i dubbi su Calhanoglu di Inzaghi e del suo staff tecnico in vista di Feyenoord-Inter. Diversa, invece, la situazione riguardante Carlos Augusto. È ormai certo che il brasiliano non sarà tra i convocati della sfida di Champions League. Il suo rientro potrebbe avvenire tra la sfida di campionato contro il Monza e il ritorno degli ottavi di finale in Europa in programma il prossimo 11 marzo. Questa la speranza di Inzaghi, che attualmente si trova in piena emergenza sulle fasce, con le assenze di quattro giocatori nello stesso ruolo: Matteo Darmian, Federico Dimarco, Nicola Zalewski e, appunto, Carlos Augusto.