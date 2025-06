Calhanoglu e Bisseck si fermano, la situazione dell’Inter prima del Mondiale per Club – TS

Archiviata, amaramente, la finale di Champions League persa contro il Paris Saint-Germain, per l’Inter la stagione non è ancora finita. I nerazzurri, infatti, si preparano a tornare in campo per il Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti. Il debutto è fissato per il 17 giugno alle ore 18 locali (le 3 della notte del 18 in Italia) al Rose Bowl Stadium di Pasadena, contro i messicani del Monterrey. Il torneo però inizia in salita per i nerazzurri, con Bisseck e Calhanogli infortunati: ecco la situazione secondo l’edizione odierna di Tuttosport.

GRUPPO NON AL COMPLETO – Il morale è a terra dopo la sconfitta subita all’Allianz Arena, ma Lautaro Martinez e compagni sono chiamati a reagire in fretta. Per i giocatori non convocati dalle rispettive nazionali, la ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì prossimo, mentre la partenza per gli Stati Uniti avverrà mercoledì 11 giugno con un volo charter. Il gruppo Inter, però, sarà incompleto: alcuni elementi raggiungeranno la squadra direttamente sul posto. Tra questi potrebbe esserci anche Hakan Calhanoglu. Il regista turco, uscito malconcio dalla finale di Monaco per un problema muscolare al polpaccio destro, sarà valutato dallo staff medico della nazionale turca. Se ritenuto non idoneo, sarà rispedito a Milano, dove proseguirà le cure. La Turchia, allenata da Vincenzo Montella, affronterà due amichevoli contro Stati Uniti e Messico, entrambe in territorio americano.

Non solo Calhanoglu, anche Bisseck infortunato

ALTRO INFORTUNIO – Discorso diverso per Yann Bisseck, già escluso dalla Germania a causa di un problema fisico e che verrà monitorato nei prossimi giorni dallo staff nerazzurro. Chi invece non prenderà parte agli impegni con la propria nazionale è Francesco Acerbi, che ha comunicato la propria indisponibilità a rispondere alla chiamata di Luciano Spalletti per Euro 2024. A Pasadena ci saranno dunque Acerbi, Darmian e Mkhitaryan, quest’ultimo in attesa di definire il proprio futuro: il contratto è in scadenza ma con un’opzione di rinnovo per un’altra stagione. Non partiranno invece Correa e Arnautovic, ormai ai margini del progetto tecnico. Nonostante l’incertezza attorno alla panchina, con il futuro di Inzaghi in bilico, la stagione dell’Inter continua. Il Mondiale per Club è una vetrina da non sprecare.

Fonte: Simone Togna – Tuttosport