Calhanoglu avanti per Inter-Verona, Brozovic indietro rischia. Due in dubbio – Sky

L’Inter domani tornerà in campo contro il Verona con molti dubbi di formazione ancora da sciogliere. Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi a Sky Sport 24, Inzaghi starebbe pensando a una titolarità per il recuperato Calhanoglu e non avrà Brozovic. Ancora dubbi sulla presenza di Barella e Lukaku.

MOLTI DUBBI − Domani contro il Verona l’Inter vuole rialzare la testa dopo il pareggio contestato col Monza. Probabilmente i nerazzurri dovranno scendere in campo con un centrocampo a metà, visti i problemi di Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. Inoltre Simone Inzaghi (vedi dichiarazioni) potrebbe dover rinunciare anche a Romelu Lukaku, non ancora al meglio dopo la sfida di sabato scorso. Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, ha riportato aggiornamenti sugli infortuni di questi calciatori. Le sue parole: «Calhanoglu è quello più avanti rispetto agli altri. Per questo motivo potrebbe essere protagonista già domani contro il Verona. Inzaghi comunque deciderà nel pomeriggio dopo l’allenamento se schierarlo dall’inizio o a partita in corso. Il rischio è quello di ritrovarsi in finale contro il Milan senza i due registi, visto che Marcelo Brozovic è ancora indietro nella tabella di recupero. Il turco ha comunque buone chance di essere titolare domani, mentre il croato punta a partire dalla panchina per la finale di Supercoppa Italiana di mercoledì. Barella e Lukaku si giocano la convocazione per la partita contro il Verona nell’allenamento di oggi pomeriggio. Il dubbio è se portarli in panchina o preservarli per la sfida alla squadra di Stefano Pioli».