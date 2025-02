Calhanoglu o Asllani, chi dal 1′ in Milan-Inter? Uno in vantaggio! La formazione

Oggi Milan-Inter, terzo derby stagionale in programma alle 18 e valido per la ventitreesima giornata di Serie A. Resta un solo dubbio davanti la difesa tra Calhanoglu e Asllani, anche se uno in questo momento sembrerebbe essere in vantaggio. Ecco la probabile formazione.

SUPERATO – La scelta è fatta: Hakan Calhanoglu sarà titolare nel derby Milan-Inter di questa sera. Dopo le ultime riflessioni e l’allenamento di rifinitura ad Appiano Gentile, Simone Inzaghi ha sciolto l’ultimo grande dubbio di formazione e ha deciso di affidare ancora una volta la regia del centrocampo nerazzurro al campione turco. Fino a poche ore fa, il ballottaggio con Kristjan Asllani era ancora aperto, ma l’esperienza e le qualità tecniche di Calhanoglu hanno convinto il tecnico campione d’Italia a puntare su di lui. Con la decisione su Calhanoglu ormai presa, la formazione dell’Inter sembra definita. Inzaghi dovrebbe schierare il classico 3-5-2 , con Sommer in porta e il terzetto difensivo composto da Pavard, Acerbi e Bastoni. Sugli esterni spazio a Dumfries e Dimarco, mentre in mediana Barella e Mkhitaryan affiancheranno Calhanoglu. In attacco, confermatissima la coppia Lautaro Martinez-Thuram.

Milan-Inter, Calhanoglu o Asllani? La probabile formazione di Inzaghi

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.