Calhanoglu ammonito in Como-Inter! Salterà la prima della prossima Serie A

Hakan Calhanoglu ha ricevuto un cartellino giallo nella prima fase del primo tempo di Como-Inter. Ciò significa che salterà la prima partita della prossima Serie A, dato che era in diffida.

LA NOTIZIA – Hakan Calhanoglu, ammonito in Como–Inter, non ci sarà nel match valido per la prima giornata della Serie A 2025-2026. Il centrocampista turco, sanzionato a causa di un fallo non cattivo a centrocampo, non potrò quindi accompagnare la compagine nerazzurra nella sfida d’esordio del prossimo Campionato. Al momento il sostituto sarebbe Kristjan Asllani, ma le vie del mercato in entrata portano a non escludere future sorprese.