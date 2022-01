Calhanoglu, all’Inter considerano la squalifica scontata con 0-3 a tavolino – CdS

Calhanoglu, l’Inter deve ancora capire se in vista della sfida contro la Lazio avrà a disposizione o meno il centrocampista turco. Il Corriere dello Sport oggi in edicola, inoltre, spiega il motivo dello slittamento della sentenza del giudice sportivo.

IL MOTIVO – La sentenza del Giudice Sportivo doveva arrivare ieri, ma come specificato dal quotidiano romano è slittata per dare alle società che non si sono presentate perché bloccate dalle Asl, di inviare i reclami. Nel caso di Bologna-Inter 0-3 a tavolino, invece, in viale della Liberazione considerano la squalifica scontata e la presenza di Calhanoglu contro la Lazio sicura. L’alternativa, in ogni caso, resta Arturo Vidal, favorito su Gagliardini.

Fonte: Corriere dello Sport