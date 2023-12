Calendario Serie A, oggi (in ritardo) il programma di dieci giornate. Con Inter-Juventus

È slittata a oggi la pubblicazione del calendario delle prime dieci giornate del girone di ritorno di Serie A. Non cambia la sostanza: in arrivo gli anticipi e i posticipi delle partite, fra cui spicca Inter-Juventus.

IN RITARDO – Doveva essere ieri, invece è oggi il giorno in cui la Lega Serie A comunica le date di calendario dalla ventesima alla ventinovesima giornata, ossia le prime dieci del girone di ritorno. Per il ventunesimo turno quattro partite dovranno essere rinviate: si tratta di Bologna-Fiorentina, Inter-Atalanta, Sassuolo-Napoli e Torino-Lazio. Questo per via della partecipazione di Fiorentina, Inter, Lazio e Napoli alla Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, che vedrà le semifinali giovedì 18 e venerdì 19 con finale lunedì 22 gennaio. C’è attesa soprattutto per Inter-Juventus, nel primo weekend di febbraio. Le successive date di calendario per questa Serie A – al netto di ulteriori slittamenti – saranno la 30ª giornata martedì 6 febbraio, dalla 31ª alla 33ª giornata martedì 19 marzo, dalla 34ª alla 37ª giornata venerdì 19 aprile e poi l’ultima giornata lunedì 20 maggio. In aggiunta, come di consueto, oggi uscirà anche la divisione di quali partite andranno solo su DAZN e quali (tre a giornata) anche su Sky Sport.

SERIE A – CALENDARIO DATE DELLE GIORNATE

Ventesima giornata: domenica 14 gennaio 2024

Ventunesima giornata: domenica 21 gennaio 2024

Ventiduesima giornata: domenica 28 gennaio 2024

Ventitreesima giornata: domenica 4 febbraio 2024

Ventiquattresima giornata: domenica 11 febbraio 2024

Venticinquesima giornata: domenica 18 febbraio 2024

Ventiseiesima giornata: domenica 25 febbraio 2024

Ventisettesima giornata: domenica 3 marzo 2024

Ventottesima giornata: domenica 10 marzo 2024

Ventinovesima giornata: domenica 17 marzo 2024