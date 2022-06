Calendario Serie A, una novità: le date di pubblicazione di anticipi e posticipi

C’è una novità svelata in chiusura della cerimonia di presentazione del calendario di Serie A 2022-2023 (vedi articolo): da quest’anno si conosceranno da subito le date in cui saranno pubblicati anticipi e posticipi.

PROGRAMMA DEFINITO – Nel corso della giornata di oggi la Lega Serie A svelerà le date in cui uscirà il calendario di anticipi e posticipi dei vari turni di campionato. Lo ha rivelato il presidente di Lega, Lorenzo Casini, a conclusione della cerimonia di presentazione. Una novità assolutamente positiva, visto che nelle ultime stagioni più volte si è dovuto attendere a lungo per conoscere il programma. Saranno sette le finestre in cui saranno pubblicate le date ufficiali, tre in meno rispetto a prima. «Ci sarà più anticipo e capacità di programmazione», la (giusta) motivazione data da Casini per questa scelta. A più tardi per sapere le date in cui si conoscerà per intero il calendario di Serie A.